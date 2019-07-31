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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

, 10'ar kişiden oluşan yılın en iyi futbolcusu ile en iyi teknik direktörü adaylarını duyurdu. Aday listesi, ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 'de açıklanacak.

(), 2019 yılının en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10'ar isimden oluşan en iyi futbolcu ve en iyi aday listeleri belli oldu.

Aday listesi, teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 'de açıklanacak.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şunlar:

(), Frenkie de Jong (Ajax/), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelsea/), (), (), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

Yılın en iyi teknik direktörü adayları ise şunlar:

Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), (Fransa Milli Takımı), Marcelo Gallardo (), Ricardo Gareca (Peru Milli Takımı), (), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brezilya Milli Takımı)

  1. 31.07.2019
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