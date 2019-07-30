Ronaldinho'dan kötü haber! Son dakika haberleri
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ronaldinho zor günler yaşıyor. Brezilyalı efsanevi futbolcu, biriken borçları sebebiyle problem yaşamaya başladı. Ünlü yıldızın bazı mülklerine el konuldu.
Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldinho hayatında büyük problem yaşıyor. Ünlü yıldızın 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle 57 adet mülküne el konuldu.
Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 bin dolarlık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun avukatı Sergio Felicio Queiroz konu hakkında açıklama yaptı.
Queiroz, 2015 yılında futbolu bırakan ünlü yıldızın borçlarına yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını ifade etti.
Çifte pasaport sahibi olan Ronaldinho, yurt dışına çıkma yasağı da bulunuyor.
- 30.07.2019
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