Inter Miami CF ilk transferlerini yaptı

İngilizlerin ünlü eski futbolcusu David Beckham'ın kurduğu futbol kulübü Inter Miami CF ilk iki transferini resmen gerçekleştirdi.

2020 yılından itibaren MLS'te mücadele etmeye hak kazanacak olan Inter Miami CF, yaptığı açıklama ile iki genç Arjantinli futbolcu Matias Pellegrini ile Julian Carranza'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Estudiantes forması giyen 19 yaşındaki Pellegrini ile yine 19 yaşında olan ve Banfield forması giyen Julian Carranza, 2020 Ocak ayından takıma katılacaklar. Kulübün sportif direktörü Paul McDonough yaptığı açıklamada, "Böylesine gelecek vadeden ve MLS'in en iyi futbolcuları olma potansiyeline sahip iki ismi kadromuza katmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

PSG, Milan, Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerin formasını giyen David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami CF, ilk iki sezon maçlarını Florida'da bulunan Lockhart Stadyumu'nda oynayacak. MLS'in yeni ekibinin stadyumu ise daha sonra inşa edilecek.



