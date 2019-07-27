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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Inter Miami CF ilk transferlerini yaptı

Inter Miami CF ilk transferlerini yaptı

'ın kurucusu olduğu ve 2020 yılında 'te mücadele edecek olan Inter Miami CF ilk transferlerini yaptı. Kulüp, genç Arjantinli futbolcular ile Julian Carranza'yı kadrosuna kattığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngilizlerin ünlü eski futbolcusu 'ın kurduğu futbol kulübü Inter Miami CF ilk iki transferini resmen gerçekleştirdi.

2020 yılından itibaren 'te mücadele etmeye hak kazanacak olan Inter Miami CF, yaptığı açıklama ile iki genç Arjantinli futbolcu ile Julian Carranza'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Estudiantes forması giyen 19 yaşındaki Pellegrini ile yine 19 yaşında olan ve Banfield forması giyen Julian Carranza, 2020 Ocak ayından takıma katılacaklar. Kulübün sportif direktörü Paul McDonough yaptığı açıklamada, "Böylesine gelecek vadeden ve MLS'in en iyi futbolcuları olma potansiyeline sahip iki ismi kadromuza katmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

, Milan, ve gibi dev kulüplerin formasını giyen David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami CF, ilk iki sezon maçlarını Florida'da bulunan Lockhart Stadyumu'nda oynayacak. MLS'in yeni ekibinin stadyumu ise daha sonra inşa edilecek.


  1. 27.07.2019
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