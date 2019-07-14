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14 Temmuz 2019, Pazar
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finale çıktı

Senegal finale çıktı

'da düzenlenen 'nda , normal süresi 0-0 biten maçta Tunus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı

Tunus'u 1-0 yenen , 2019 'nda finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.

2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, oyuna 63. dakikada dahil oldu.

  1. 14.07.2019
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