Senegal finale çıktı
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı
Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.
Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.
2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, oyuna 63. dakikada dahil oldu.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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