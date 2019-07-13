Lösemi hastası olduğunu gözyaşları ile açıkladı

Gazeteciler karşısında lösemi hastası olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan 50 yaşındaki Sırp teknik adam, "Ben asla kaybetmek için oynamam. Aklımı kaybederim. Bu, futbolda da böyle yaşamımda da. Lösemiyi yeneceğim. Bunu eşim, ailem, beni sevenler için yapacağım." şeklinde konuştu.

Hastalığını yenebilmek için herşeyi yapacağını vurgulayan Mihajlovic, "Ama beni seven herkesin yardımına ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Bu arada, Bologna'nın sezon öncesi hazırlık kampında henüz futbolcularıyla birlikte takımın başında yer almayan Mihajlovic'in şimdilik görevinde kalacağı belirtildi.

Bologna takım doktoru Gianni Nanni, "Mihajlovic, görevine devam etmeli ve devam edecektir. Terapi için takımdan ayrı olacağı zamanlar olacaktır ama bu takıma katkı sağlamayacağı anlamına gelmez. Kısa zamanda bile yenilebilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Terapi salı günü başlayacak. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bologna'yı ocak ayından bu yana çalıştıran ve Serie A'da kalmasını sağlayan Mihajlovic, 8 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan, Mihajlovic'e futbol dünyasından destek mesajları yağdı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Instagram hesabından "Sen çok güçlüsün. Bu senin için hiçbir şey. Unutma sonrasında padel oynamalıyız." şeklinde mesaj paylaştı.

