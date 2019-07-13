Lösemi hastası olduğunu gözyaşları ile açıkladı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, lösemi hastası olduğunu açıkladı. Mihajlovic, düzenlediği basın toplantısında, "Açık konuşmak istiyorum. Analizlerde yolunda olmayan bazı şeylerin olduğunu söylediler. Lösemi olduğumu söylediklerinde benim için tam bir darbe oldu. İki gün yatakta ağladım. Ama bunlar korkunun gözyaşı değil, biliyorum ki kazanacağım." dedi.
Gazeteciler karşısında lösemi hastası olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan 50 yaşındaki Sırp teknik adam, "Ben asla kaybetmek için oynamam. Aklımı kaybederim. Bu, futbolda da böyle yaşamımda da. Lösemiyi yeneceğim. Bunu eşim, ailem, beni sevenler için yapacağım." şeklinde konuştu.
Hastalığını yenebilmek için herşeyi yapacağını vurgulayan Mihajlovic, "Ama beni seven herkesin yardımına ihtiyacım var." ifadesini kullandı.
Bu arada, Bologna'nın sezon öncesi hazırlık kampında henüz futbolcularıyla birlikte takımın başında yer almayan Mihajlovic'in şimdilik görevinde kalacağı belirtildi.
Bologna takım doktoru Gianni Nanni, "Mihajlovic, görevine devam etmeli ve devam edecektir. Terapi için takımdan ayrı olacağı zamanlar olacaktır ama bu takıma katkı sağlamayacağı anlamına gelmez. Kısa zamanda bile yenilebilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Terapi salı günü başlayacak. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.
Bologna'yı ocak ayından bu yana çalıştıran ve Serie A'da kalmasını sağlayan Mihajlovic, 8 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan, Mihajlovic'e futbol dünyasından destek mesajları yağdı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Instagram hesabından "Sen çok güçlüsün. Bu senin için hiçbir şey. Unutma sonrasında padel oynamalıyız." şeklinde mesaj paylaştı.
- 13.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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