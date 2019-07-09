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09 Temmuz 2019, Salı
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Luca Zidane'ı 'e kiraladı

Real Madrid Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı

İspanyol ekibi, teknik direktör 'ın oğlu olan ve alt yapısında bulunan kaleci Luca Zidane'ı bir sezonluğuna 2. lig takımlarından 'e kiraya verdi.

'nın Kulübü, altyapı oyuncusu Luca Zidane'ın 2. lig takımlarından 'e kiralandığını açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü 'ın oğlu olan 21 yaşındaki Luca Zidane'ın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar Racing Santander takımında forma giyeceği bildirildi.

Üçüncü ligde mücadele eden Real Madrid Castilla'nın formasını giyen Luca Zidane, zaman zaman antrenmanlarına çıktığı A takımın iki resmi maçında da forma giymişti.

Öte yandan, Zinedine Zidane'ın dört erkek çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Enzo ise İspanya 2. Ligi takımlarından Rayo Majadahonda'da oynuyor.

  1. 09.07.2019
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