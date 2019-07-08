Tunus çeyrek finalde Madagaskar'ın rakibi oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Tunus çeyrek finalde Madagaskar'ın rakibi oldu

Tunus çeyrek finalde Madagaskar'ın rakibi oldu

2019 son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'yı penaltı atışlarıyla eleyen Tunus, çeyrek finalde Madagaskar'ın rakibi oldu.

2019 son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gana ile Tunus, İsmailiye kentinde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tunus, Yassine Khenissi'nin 73. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçse de Gana 90. dakikada oyuna giren Tunuslu Rami Bedoui'nin 90+2'de kendi kalesine gol atmasıyla eşitliği sağladı.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Tunus, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Senegal - Benin

Fildişi Sahili - Cezayir

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Madagaskar - Tunus

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 01:43
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