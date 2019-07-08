Balotelli için Napoli'de suç duyurusu
İtalyan futbolcunun Napoli'de "Motosikletle denize atlar mısın?" diye 2 bin avroya bahse girmesi sonrası, polis tarafından suç duyurusunda bulunuldu
İtalya'nın Napoli kentinde belediye polisi, "Motosikletle denize atlar mısın?" diye arkadaşıyla 2 bin avroya bahse giren Mario Balotelli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fransa'nın Olympique Marsilya takımında forma giyen Balotelli, tatil için bulunduğu Napoli'de geçen hafta, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşı Catello Buonocore ile 2 bin avro karşılığında bahse girmişti.
Buonocore'nin motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin avroyu ödediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Belediye Polisi, Balotelli, Buonocore ve diğer iki kişi hakkında, "kamusal alanda çevreye zarar verme", "denizi kirletme", "kumar oynamaya teşvik" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Kaynak: AA
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 23:54
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Balotelli için Napoli'de suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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