Aktüel haberler (09.07.2019)

Yurt içinden ve yurt dışından spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik.



FUTBOL PATRONU GOLF SAHASINDA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Lumberjack Golf Cup" turnuvasında golf tutkunları bir araya geldi. Organizasyona katılanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de vardı. Özdemir, turnuva için "Stresli günler yaşadım. Bu, bana ilaç gibi geldi" dedi.



DORON LAMB D. TEKFEN'DE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı. Geride kalan sezonu Yunanistan'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.



PETERS, ANADOLU EFES'TE

Şampiyon Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon CSKA Moskova'yla THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bütün maçlarda forma giydi. Peters, THY Avrupa Ligi'nde 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.



KUPA AMERİKA'YA DAİR...

Kupa Amerika, Brezilya'nın şampiyonluğuyla tamamlanırken sambacılar 9. kez bu kupada mutlu sona ulaştı. Barcelona'da 34 kupa kaldıran Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla şampiyonluk hasretine bu turnuvada da son veremedi. Gol sayısını 14'e çıkaran Perulu Guerrero, turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde 3.lüğe çıktı.



ÇİN'E İKİ TRANSFER DAHA!

Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti. Avusturyalı forvet Arnautovic'in bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, transferin 25 milyon euro'ya gerçekleştiğini öne sürdü. Shenhua'nın ise Shaarawy için 16 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



TARİH YAZMAK İÇİN GELDİM

Atletico Madrid, Benfica'dan 126 milyon euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Felix'i basına tanıttı. Felix, futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olmasıyla ilgili, "Ben buraya işimi yapıp tarih yazmaya geldim" dedi.



ABD'Lİ MORGAN KARŞIYAKA'DA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.