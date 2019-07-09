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09 Temmuz 2019, Salı
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'ten 'e kanca!

Bayern Münih'ten Cengiz Ünder'e kanca!

Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan 'in 'i gündemine aldığını öne sürdü... Robben ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor.

Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan 'in 'i gündemine aldığını öne sürdü... Robben ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor. Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Sane ve Dembele olarak belirleyen Bayern, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i de istiyor.

35 MİLYON EURO
Haberde bu 3 isimden 2'sinin takviye edilebileceği kaydedildi ve "Cengiz, Robben'in boşluğunu doldurabilir" denildi. Haberde transfer için rakam verilmedi. 2017- 18 sezonundan bu yana Roma forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.

  1. 9.7.2019
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