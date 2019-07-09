Bayern Münih'ten Cengiz Ünder'e kanca!
Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i gündemine aldığını öne sürdü... Robben ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor.
Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i gündemine aldığını öne sürdü... Robben ve Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor. Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Sane ve Dembele olarak belirleyen Bayern, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i de istiyor.
35 MİLYON EURO
Haberde bu 3 isimden 2'sinin takviye edilebileceği kaydedildi ve "Cengiz, Robben'in boşluğunu doldurabilir" denildi. Haberde transfer için rakam verilmedi. 2017- 18 sezonundan bu yana Roma forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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