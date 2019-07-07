Mısır'da futbol depremi... Federasyon başkanı Abu Rida istifa etti! Son dakika haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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'da depremi... Federasyon başkanı Abu Rida istifa etti! Son dakika haberleri

Mısır'da futbol depremi... Federasyon başkanı Abu Rida istifa etti! Son dakika haberleri

'na son 16 turunda veda eden 'da Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın elenmesi sonrası görevini bırakan başkan Hani Abu Rida, yönetim kurulunun da istifasını istedi.

'na son 16 turunda veda eden 'ın federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti. Açıklamada ayrıca Abu Rida'nın, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin görevine de son verdiği belirtildi.

Güney Afrika, turnuvanın son 16 turunda ev sahibi Mısır'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Mısır, takımı Hector Cuper'in çalıştırdığı 2018 FIFA Dünya Kupası'na da puan alamadan grup aşamasında veda etmişti.

  1. 07.07.2019
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