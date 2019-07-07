FIFA Kadınlar 2019 Dünya Kupası'nda Hollanda finalde ABD'nin rakibi oldu. Futbolseverler internette sıklıkla FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Kadınlar Dünya Kupası final maçı ile ilgili detaylar…

KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hollanda ile ABD'nin kupa mücadelesi, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

