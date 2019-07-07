FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda ABD'nin rakibi oldu. Peki, Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili detaylar…
FIFA Kadınlar 2019 Dünya Kupası'nda Hollanda finalde ABD'nin rakibi oldu. Futbolseverler internette sıklıkla FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Kadınlar Dünya Kupası final maçı ile ilgili detaylar…
KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hollanda ile ABD'nin kupa mücadelesi, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
- 07.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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