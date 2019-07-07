FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Kadınlar finalinde Hollanda ABD'nin rakibi oldu. Peki, ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ile ilgili detaylar…

Kadınlar 2019 'nda Hollanda finalde ABD'nin rakibi oldu. Futbolseverler internette sıklıkla finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Kadınlar Dünya Kupası final maçı ile ilgili detaylar…

KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hollanda ile ABD'nin kupa mücadelesi, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

  1. 07.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN