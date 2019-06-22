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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Inzaghi Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

Inzaghi Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

Serie B ekiplerinden Benevento, Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Inzaghi teknik direktörlük kariyerinde daha önce Milan ve Bologna gibi takımları çalıştırmıştı.

futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden Filippo Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu.

Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından Benevento ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.

Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde daha öncede Milan, Venezia ve Bologna takımlarını çalıştırmıştı.

  1. 22.06.2019
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