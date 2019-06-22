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22 Haziran 2019, Cumartesi
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soluğu ’da aldı

Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı

ekibi Everton’da forma giyen ve adı Avrupa’daki çeşitli kulüplerle anılan , tatil için soluğu ’da aldı.

ekibi Everton'da forma giyen ve adı Avrupa'daki çeşitli kulüplerle anılan , tatil için soluğu 'da aldı.

'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton'a olan Cenk Tosun'un adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan ve her gün yeni bir transfer iddiasının ortaya atıldığı Tosun, tatil için Bodrum'u tercih etti. Milas-Bodrum Havalimanı'na inen milli futbolcu, buradan konaklayacağı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otele hareket etti.
Cenk Tosun'un Bodrum'da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor.

  1. 22.06.2019
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