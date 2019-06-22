Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen ve adı Avrupa’daki çeşitli kulüplerle anılan Cenk Tosun, tatil için soluğu Bodrum’da aldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve adı Avrupa'daki çeşitli kulüplerle anılan Cenk Tosun, tatil için soluğu Bodrum'da aldı.
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan ve her gün yeni bir transfer iddiasının ortaya atıldığı Tosun, tatil için Bodrum'u tercih etti. Milas-Bodrum Havalimanı'na inen milli futbolcu, buradan konaklayacağı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otele hareket etti.
Cenk Tosun'un Bodrum'da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor.
- 22.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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