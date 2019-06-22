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22 Haziran 2019, Cumartesi
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2-2

Gine 2-2 Madagaskar

2019 Uluslar Kupası B Grubu maçında , ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda ile karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Sory Kaba'nın 34. dakikada attığı golle Gine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Madagascar 49. dakikada Anicet Abel ve 55. dakikada Carolus Andriamatsinoro ile cevap verse de 66. dakikada François Kamano penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve maç 2-2 berabere bitti.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 23.06.2019
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