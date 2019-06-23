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23 Haziran 2019, Pazar
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Messi’nin son şansı

Messi’nin son şansı
Arjantin Milli Takımı ile henüz kupa kazanamayan ve çok eleştirilen , Copa America'da B Grubu'ndaki son maçına çıkıyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Tangocular, Katar'ı devirememesi halinde turnuvaya veda edebilir. 4 takımlı gruplarda ilk 2 direkt yükselirken, iki tane de en iyi üçüncü takım turlayacak.

El ele çeyrek finale
Copa America'da Peru'yu 5-0'la geçen Brezilya ve Bolivya'yı 3-1 yenen Vewnezuela A Grubu'nda birlikte çeyrek finale çıktılar. Grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.
  1. 23.6.2019
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