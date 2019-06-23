Bakan Kasapoğlu’dan söz
2. Avrupa Oyunları için Belarus'ta olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, twitter'dan, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir halı saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız" mesajını yayımladı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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