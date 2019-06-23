Bakan Kasapoğlu’dan söz

bir grup çocuk, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri toprak zeminin üstüne sererek futbol sahası yaptı. Kale direklerini taştan yapan çocuklar, "Boş arsaya daha önce araçlar park ediyordu. Belediye kaldırım yapınca biz de futbol sahası yaptık" dedi.Oyunları için Belarus'ta olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, twitter'dan, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir halı saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız" mesajını yayımladı.