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22 Haziran 2019, Cumartesi
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1-0 Burundi

Nijerya 1-0 Burundi

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ilk maçında , Burundi'yi 1-0 mağlup etti. 'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Onyekuru, Nijerya'da maç boyu yedek oturdu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi 'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda ile Burundi karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, Odion Ighalo'nun 77. dakikada attığı golle Burundi'yi 1-0 yendi.

Nijerya'da oyuncusu Abdullahi Shehu 42. dakikaya kadar forma giyerken yerini geçen sezon kiralık olarak forması giyen Chidozie Awaziem'e bıraktı. 'ın İngiliz ekibi Everton'dan geçen sezon kiraladığı Henry Onyekuru ise maç boyunca yedek oturdu.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 22.06.2019
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