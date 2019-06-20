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20 Haziran 2019, Perşembe
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Srna yeşil sahalara veda etti

Srna yeşil sahalara veda etti

Hırvatistan Milli Takımı'nda en fazla görev alan futbolcu rekorunun sahibi olan ve uzun yıllar forması giyen , yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Son olarak 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Hırvat futbolcu , yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, Cagliari taraftarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Futboldaki yolculuğumun sonuna geldim. Gurur duyduğum bir kariyeri noktalıyorum" ifadelerini kullandı.

REKOR SRNA'DA

Hırvatistan Milli Takımı'nda 134 karşılaşmada forma giyerek en fazla görev alan oyuncu rekorunu elinde tutan Darijo Srna, kulüp kariyerinde ise Cagliari'nin yanı sıra Hırvatistan'ın ve 'nın takımlarında oynadı.

Kariyerinin 15 yılını geçirdiği Shakhtar Donetsk'te 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bir kez Kupası'nı kaldıran Hırvat sağ bek, Ukrayna temsilcisinde 493 karşılaşmada 45 kez ağları sarstı.


  1. 20.06.2019
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