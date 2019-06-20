Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler belli oldu
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Hollanda, Kanada, Kamerun, F Grubu'nda ise ABD ve İsveç adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım, A Grubu'ndaki Nijerya oldu.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda, Kanada, Kamerun, ABD, İsveç ve Nijerya oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.
E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.
Brezilya, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.
Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Sonuçlar
E Grubu
Kamerun-Yeni Zelanda: 2-1
Hollanda-Kanada: 2-1
F Grubu
İsveç-ABD: 0-2
Tayland-Şili: 0-2
Son 16 turu
Almanya-Nijerya
Norveç-Avustralya
İngiltere-Kamerun
Fransa-Brezilya
İspanya-ABD
İsveç-Kanada
İtalya-Çin
Hollanda-Japonya
- 21.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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