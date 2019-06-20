Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler belli oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Kadınlar 'nda son 16'ya kalan son ekipler belli oldu

Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan son ekipler belli oldu

Kadınlar 'nda E Grubu'nda , , Kamerun, F Grubu'nda ise ABD ve adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım, A Grubu'ndaki oldu.

Kadınlar 'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, , , Kamerun, ABD, ve oldu.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.

E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.

, ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.

Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sonuçlar

E Grubu

Kamerun-Yeni Zelanda: 2-1

Hollanda-Kanada: 2-1

F Grubu

İsveç-ABD: 0-2

Tayland-Şili: 0-2

Son 16 turu

Almanya-Nijerya

Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya

  1. 21.06.2019
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