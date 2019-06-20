Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı

'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı

Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı

1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan , teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan , teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamın kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Geçen sezon takımını Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkaran 49 yaşındaki Erik ten Hag, "Çok mutluyum, mükemmel bir sezon geçirdik ve şimdi bunu genişletmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sene fantastik başarılar elde ettiklerini belirten Hag, aynı başarıyı yakalamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Aralık 2017'de Ajax'a katılan Erik ten Hag, 1 Hollanda 1. Futbol Ligi şampiyonluğu, 1 de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  1. 20.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN