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20 Haziran 2019, Perşembe
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Kamerun Milli Takımı'ndaki kriz için Eto'o devrede

Kamerun Milli Takımı'ndaki kriz için Eto'o devrede

'da organize edilecek olan ve 'da başlayacak öncesi Kamerun Milli Takımı'nda kriz yaşanıyor. Katılım primlerini alamadıklarını iddia eden futbolcular grev kararı alırken devreye tanıdık bir isim girdi. (fotomac.com.tr Dış Haberler)

'da 'da başlayacak olan (CAN) heyecanına saatler kala turnuvanın iddialı ekiplerinden Kamerun Milli Takımı krizle boğuşuyor.

Milli takımın akşam saatlerinde Mısır'a gelmesi beklenirken, oyuncuların aldığı grev kararı işi başka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre Kamerunlu futbolcular, turnuvaya katılım primi olarak vadedilen 30 bin euroluk ödemeyi alamadılar.

ETO'O ARACI OLDU

2014 yılında milli takımdan emekli olan ve Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı isim Samuel Eto'o, aracılık yapması için görevlendirildi ancak şu ana kadar başarılı olamadı. Konunun çözüme kavuşup kavuşmayacağı merakla bekleniyor. Aksi halde oyuncular Gine Bissau maçına çıkmayabilir.

Kamerun bu kupayı 1984, 1988, 2000, 2002 ve 2017 olmak üzere tam 5 kere kazanma başarısı göstermişti.

  1. 20.06.2019
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