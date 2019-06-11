Aktüel haberler (10.06.09)
11 Haziran 2019, Salı
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haberler (10.06.09)

Aktüel haberler (10.06.09)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak isz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

GRİEZMANN BARÇA'YA
Atletico ?Madrid'den ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann, gelecek sezon nerede oynayacağı kararını verdiğini açıkladı. Yakın zamanda yeni takımını duyuracağını belirten 27 yaşındaki forvetin, 120 milyon euro bonservisle 'ya gitmesi bekleniyor.

SARRİ'NİN YERİNE ALLEGRİ
Maurizio Sarri ile yollarını ayırması beklenen 'nin, 'yi ilk alternatif olarak belirlediği ifade edildi. İtalyan teknik adamın teklife sıcak baktığı ve Lampard'la görev yapmayı kabul ettiği kaydedildi. Chelsea'nin B Planı'nın ise Ten Hag olduğu belirtildi.

EFELER 5'TE 5 PEŞİNDE
Avrupa? Altın Ligi'nde yarın 'da 'yı konuk edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı , "Trabzon halkının desteğiyle 5'te 5 yaparak 'a biraz daha yaklaşmak istiyoruz" dedi. Öte yandan maç biletlerin ücretsiz olduğu bildirildi.

SULTANLAR ABD'NiN KARŞISINA ÇIKIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak. 'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 11.00'de başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. Öte yandan Voleybol Federasyonu, 5. ve son hafta maçlarının 'da yapılacağını açıkladı.
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İSPANYA'DA SON KURBAN MORATA
İspanya? Ligi'ndeki oyuncular bu sezon hırsızların hedefi olurken; son kurban ise Morata oldu. 7 Haziran Cuma günü eşi, iki çocuğu ve bakıcıyı tehdit eden hırsızların değerli eşyaları çaldıkları belirlendi. Garay, Coutinho, Alba, Benzema gibi isimlerin de bu yıl evi soyulmuştu.

  1. 11.6.2019
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