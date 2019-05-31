Son dakika: Joachim Löw'den kötü haber! 

Bild gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre; deneyimli çalıştırıcı dolaşım bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta idman sırasında üstüne dambıl düşen Löw'ün bunu ciddiye almadığı ancak gelinen noktada tedavi olması gerektiği ortaya çıktı. Ancak ameliyat olmasını gerektirecek bir durum olmadığı da belirtildi.

MAÇLARA ÇIKAMAYACAK!

Löw, Almanya'nın haziran ayında oynayacağı karşılaşmalarda takımın başında bulunamayacak.

JOACHIM LOW KİMDİR?

Joachim Löw, 3 Şubat 1960 tarihinde, Almanya'nın Schönau şehrinde dünyaya gelmiştir. Eski bir profesyonel futbolcu olan Joachim Löw, futbol kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. Futbolculuk döneminde hücuma dönük orta saha mevkiinde oynamış olan Löw, Almanya'da birçok kulüpte forma giyme şansı bulmuştur.

Parlak bir futbolculuk kariyeri olmasa da teknik direktörlük kariyeri oldukça başarılarla doludur. 1978 yılında ilk profesyonel mukavelesini henüz 18 yaşında iken SC Freiburg ile imzalayan Löw, burada iki sezon geçirmiş ve başarılı bir grafik çizmesi omu Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olan VfB Stuttgart'a transfer ettirmiştir.

2 yıl formasını giydiği Freiburg'da 71 Lig maçında görev yapmış olan Löw, 18 kez gol sevinci yaşamıştır. 1980'de Stuttgart'a transfer olan Löw, burada 1 sezon geçirmiş ve sadece 4 Bundesliga maçında görev yapabilmiştir.

Hayal kırıklığı yaratan Stuttgart macerasının ardından, 1981'de Eintracht Frankfurt'ta transfer olan Joachim Löw, burada da fazla başarılı olamamıştır. Frankfurt ile sadece 24 maça çıkabilen Löw 5 kez gol sevinci yaşamıştır.