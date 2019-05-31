Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
31 Mayıs 2019, Cuma
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Norveçli 9 gol atarak tarihe geçti

Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti

Norveç U20 Milli Futbol Takımı forması giyen golcü oyuncu , 'nda kırılması güç bir rekora imzasını attı. Salzburg'lu genç yıldız, takımının Honduras'ı 12-0 mağlup ettiği karşılaşmada tam 9 kez ağları sarsarak nezdinde turnuvanın tarihine geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Norveçli futbolcu , Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadelede U20 'na damga vurdu. 18 yaşındaki genç futbolcu, Honduras karşısında 9 gol birden atarak nezdinde bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Haland, 7, 20, 36 (p), 43, 50, 67, 77, 88 ve 90. dakikalarda sahneye çıkarak, rakip filelere 9 gol gönderdi. Bu sonuçla turnuvadaki gol krallığı yarışında zirveye çıkan genç yıldızın en yakın rakipleri Senegalli Amadou Sagna ile Kolombiyalı Juan Hernandez 6 gol kaydettiler.

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Norveç, Honduras karşısında aldığı 12-0'lık galibiyete rağmen, gruptan çıkmayı henüz garantileyemedi. Kuzey Avrupa temsilcisi en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek için diğer gruplardan gelecek sonucu bekliyor.

Devre arası transfer döneminde 5 milyon euro karşılığında Salzburg'a transfer olan ve attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Erling Haland için Avrupa'nın dev kulüplerinin teyakkuza geçtiği ifade ediliyor. Norveçli genç yıldızın hayali ise Leeds United ile Premier Lig şampiyonu olabilmek.

  1. 31.05.2019
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