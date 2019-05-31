Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti

Norveçli futbolcu Erling Haland, Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadelede U20 Dünya Kupası'na damga vurdu. 18 yaşındaki genç futbolcu, Honduras karşısında 9 gol birden atarak FIFA nezdinde bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Haland, 7, 20, 36 (p), 43, 50, 67, 77, 88 ve 90. dakikalarda sahneye çıkarak, rakip filelere 9 gol gönderdi. Bu sonuçla turnuvadaki gol krallığı yarışında zirveye çıkan genç yıldızın en yakın rakipleri Senegalli Amadou Sagna ile Kolombiyalı Juan Hernandez 6 gol kaydettiler.

ÇILGIN SKOR HENÜZ TURU GETİRMEDİ

Norveç, Honduras karşısında aldığı 12-0'lık galibiyete rağmen, gruptan çıkmayı henüz garantileyemedi. Kuzey Avrupa temsilcisi en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek için diğer gruplardan gelecek sonucu bekliyor.

Devre arası transfer döneminde 5 milyon euro karşılığında Salzburg'a transfer olan ve attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Erling Haland için Avrupa'nın dev kulüplerinin teyakkuza geçtiği ifade ediliyor. Norveçli genç yıldızın hayali ise Leeds United ile Premier Lig şampiyonu olabilmek.