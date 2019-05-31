Türkiye Futbol Ligleri'nde günün özeti! (31.05.19)

ALTAY'DA GENÇER CANSEV MESAİSİ

Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalara başlayan Altay, kontratı biten Gençer Cansev'in takımda kalması için yoğun mesai harcıyor. 32 maçta oynayan, 30 yaşındaki stopere, Süper Lig'den de teklifler olduğu belirtilirken, Gençer'in durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.?

ALTINORDU'YA TALİP ÇOK

Altınordu'da satışına onay verilen kaleci Erce, sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, stoper Recep ve ön libero Oğulcan gibi genç futbolcular için Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Bu futbolcuların bonservis ücretleri konusunda dolaylı yoldan İzmir ekibinden bilgi istedikleri bildirildi.

HEKİMOĞLU'NDA HEDEF İLK 5

TFF 2. Lig'in yeni takımı Hekimoğlu Trabzon'da, hedefler yüksek. Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, ilk 5 için mücadele edeceklerini belirterek, "Bu sezonki hedefimiz seyir zevki yüksek, çok koşan, çok mücadele eden, yarışmacı bir takım oluşturmak ve Trabzonumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek" dedi.

DENİZLİSPOR'DA BARBOSA YOLDA

Denizlispor, Akhisar'dan 32 yaşındaki Portekizli sol kanat Barbosa ile el sıkıştı. İki sezondur Ege ekibinde yer alan tecrübeli futbolcu geçen sezon 41 maçta 5 gol, 5 asistle oynadı. Başkan Ali Çetin, "Takıma 10'un üzerinde dış transfer yapacağız" bilgisini verdi.

MALATYASPOR'DA TEK ADAY GEVREK

Y.Malatya'da Pazar günkü seçimde mevcut başkan Adil Gevrek, tek listeyle seçime girecek. Daha önce aday olduğunu açıklayan iki isim ise tüzüğe takıldı. Sicil Kurulu'na, adaylık için başka başvuru olmazken, Gevrek'in beyaz pusulayla seçime gireceği açıklandı.

ZİRVE İDDİASI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, iddialı konuştu. Gevrek, "Biz gönüllerin şampiyonu olduk. Biz her zaman şunu söylüyoruz; yerimizi de biliriz, haddimizi de. Ama Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

TUNA VE KAPLAN'A 1 MAÇ MEN

PFDK, ceza yağdırdı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile A.Gücü hocası Mustafa Kaplan'a 1 maç men cezası çıktı. Bursaspor'a ise çeşitli nedenlerden 200 bin TL cezanın yanı sıra Sakho'ya 2 maç men verildi. Rizespor ve Erzurum'a da 20'şer bin TL ceza kesildi.?

SİVASSPOR'A SAMBACI STOPER

Takımı baştan aşağı yenileyecek olan Sivas, Brezilya'da Sao Paulo'yla kontratı biten 23 yaşındaki, 1.85 boyundaki stoper Lucao ile görüşüyor. Sezonu Portekiz'de Estoril'de kiralık tamamlayan sambacı, 8 maçta oynadı fakat uyum sürecini aşamadığı için beklenen katkıyı sağlayamadı.

GENÇLER'İ BIRAKTI PAŞA'YA GİTTİ

Süper Lig'e yükselen G.Birliği'nde İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldı. Kariyer planlaması nedeniyle ayrılık kararı aldığını açıklayan Üzülmez, gün içinde sürpriz bir imza gerçekleştirdi. Genç çalıştırıcı, daha önce Mustafa Denizli'nin istifa edip ayrıldığı Kasımpaşa'nın yeni hocası oldu.