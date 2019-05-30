Levent Bıçakcı, bir kez daha UEFA Tahkim Kurulu’na seçildi

UEFA Yönetim Kurulu'nun Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaptığı toplantıda Av. Levent Bıçakcı, 2019-2023 dönemi için UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 1990 yılından bu yana görev yapan Dr. Levent Bıçakcı, UEFA Tahkim Kurulu'nun en eski ve en uzun görev yapan üyesi unvanının da sahibi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Levent Bıçakcı, "Avrupa futbolunun en üst yönetiminde böylesi önemli görevi bana bir kez daha veren UEFA Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. 29 yılda olduğu gibi yeni yönetim döneminde de futbola değer katan çalışmalar içinde olacağım. Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Levent Bıçakcı, 2004-2008 ve 2015-2019 dönemlerinde ayrıca UEFA Tahkim Kurulu asbaşkanlığı yapmıştı.

LEVENT BIÇAKÇI KİMDİR?

Av. Dr. Levent Bıçakcı 1953 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimine İstanbul Erkek Lisesi'nde devam eden Bıçakcı, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetini takiben kariyerini 1976-1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Kürsüsünde asistan olarak sürdüren Bıçakcı, bu dönemde Federal Almanya DAAD bursuyla Köln Üniversitesi'nde doktora çalışması yaptı ve 1984 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Doktorasını (Ph.D.) tamamladı. Akademik çalışmalarının yanı sıra, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini de icra eden Bıçakcı, halen Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu'nun yöneticiliğine devam etmektedir.

Spor üzerine çalışmalar, Dr. Levent Bıçakcı'nın kariyerinde özel bir konumdadır. Bıçakcı, 1990 yılından beri üye olduğu UEFA Tahkim Kurulu'nda halen Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bıçakcı Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1989 yılından 2004 yılına kadar Hukuk Kurulunda görev almış, 2004 – 2006 yılları arasında ise Federasyonun Başkanlığını üstlenmiş olup halen TFF Genel Kurul Üyesidir.

Bıçakcı, futbolun yanı sıra 1998 – 2006 yılları arasında FIBA Hukuk Komisyonu'nda görev almış, 1998 – 2002 yılları arasında ise, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak basketbol yönetiminde de etkin olarak görev almıştır. Spor yönetimindeki çalışmalarını akademik ortama da taşıyan Bıçakcı, UEFA'nın Kadir Has Üniversitesi, Rey Juan Carlos Üniversitesi ve Padova Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği Futbol Hukuku Eğitim Programının düzenlenmesinde etkin bir rol almış ve halen bu programın direktörlüğünü yapmaktadır. Dr. Levent Bıçakcı, aynı zamanda spor hukuku alanında ülkemizde önemli çalışmalara imza atan Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi'nin kuruluşundan itibaren çalışmalarında etkin rol almış ve halen Merkezin Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstelenmektedir.

Bıçakcı hem Kadir Has Üniversitesi'nin, hem de Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı'nın kuruluşlarından itibaren Mütevelli Heyetlerinde Üye olarak görev almaktadır. Bıçakcı, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Üyesidir. İngilizce ve Almanca dillerini bilen Bıçakcı, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.