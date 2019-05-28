Neymar'ın kaptanlığı Dani Alves'e verildi
28 Mayıs 2019, Salı
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'ın kaptanlığı elinden alındı

Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

Güney Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da gelecek ay mücadele edecek Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevi, 'dan alınarak 'e verildi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Tite'nin kararıyla, Brezilya Milli Takımı'nın ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde katılacağı 'da kaptanlık görevinin 'dan alınarak 'e verildiği belirtildi.

Neymar ile Saint-Germain'de () forma giyen 36 yaşındaki Alves, daha önce 107 karşılaşmada görev aldığı milli takımda 4 kez kaptanlık görevini üstlenmişti.

6 MAÇ MEN EDİLDİ

PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Fransa Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve Şampiyonlar Ligi'nde 'a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 11:59
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