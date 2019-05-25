TFF Başkan adayları belli oldu! İşte o isimler...
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Başkan adayları belli oldu! İşte o isimler...

TFF Başkan adayları belli oldu! İşte o isimler...

1 Haziran'da yapılacak Başkanı seçimlerinin aday listesi belli oldu.


(), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut

1. Durmuş Ali İlik

3. Veli Olgaç

4.

5. Ayhan Sağaltıcı
  1. 25.05.2019
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