TFF Başkan adayları belli oldu! İşte o isimler...
1 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimlerinin aday listesi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:
1. Bülent Gürkut
1. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı
- 25.05.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
Toplam 1
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
TFF Başkan adayları belli oldu! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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