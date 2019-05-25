İngiliz devi M. United'ın erkek ve kadın futbol takımları karşı karşıya gelecek.
İngiliz devi M. United'ın erkek ve kadın futbol takımları karşı karşıya gelecek. Şampiyon kadın takımının tanıtımı için Temmuz'da Norveç'te oynanacak maç, futbol dünyasında profesyonel erkek ve kadın takımlarının ilk mücadelesi olacak.
ManU’dan tarihi maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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