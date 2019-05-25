ManU’dan tarihi maç – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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ManU’dan tarihi maç

ManU’dan tarihi maç

devi M. United'ın erkek ve kadın takımları karşı karşıya gelecek.

devi M. United'ın erkek ve kadın takımları karşı karşıya gelecek. Şampiyon kadın takımının tanıtımı için Temmuz'da Norveç'te oynanacak maç, futbol dünyasında profesyonel erkek ve kadın takımlarının ilk mücadelesi olacak.

  1. 25.5.2019
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