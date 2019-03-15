FIFA'dan tarihi karar!
15 Mart 2019, Cuma
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'dan tarihi karar!

FIFA'dan tarihi karar!

Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı : 2021'den itibaren 24 takımlı yeni bir "Dünya Kulüpler Kupası"nı hayata geçireceğiz.'' açıklamasını yaptı.

Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın 48 takım olması konusundaki kararın haziranda verileceğini açıkladı.
  1. 15.03.2019
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