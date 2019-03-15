FIFA'dan tarihi karar!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, önemli açıklamalarda bulundu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino: 2021'den itibaren 24 takımlı yeni bir "Dünya Kulüpler Kupası"nı hayata geçireceğiz.'' açıklamasını yaptı.
Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın 48 takım olması konusundaki kararın haziranda verileceğini açıkladı.
Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın 48 takım olması konusundaki kararın haziranda verileceğini açıkladı.
- 15.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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