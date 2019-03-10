Ali Adnan Vancouver Whitecaps'te
10 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Ali Adnan Vancouver Whitecaps'te

'te

Ali Adnan Vancouver Whitecaps'te

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi , İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübü, 'ın Udinese'den 30 Haziran'a kadar kiralandığını duyurdu.

Öte yandan, bir dönem 'da da oynayan 25 yaşındaki Ali Adnan'ın 'de forma giyecek ilk Iraklı futbolcu olacağı açıklandı.

  1. 10.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Adnan Vancouver Whitecaps'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN