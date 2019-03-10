Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek Ali Adnan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Öte yandan, bir dönem Çaykur Rizespor'da da oynayan 25 yaşındaki Ali Adnan'ın MLS'de forma giyecek ilk Iraklı futbolcu olacağı açıklandı.
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Ali Adnan Vancouver Whitecaps'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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