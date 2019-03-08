Bakan Kasapoğlu Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışını yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış törenine katıldı.
19 Mayıs dış sahalarda gerçekleşen açılışın törenininde Bakan Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her yıl düzenlenen turnuvanın amacının kamuda dostluğun pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Centilmence müsabakalar yapılmasını diliyorum. Ankara'ya, kamu ve kuruluşlarına, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olsun. Sadece futbol değil, birçok alanda bu etkinlikleri artıracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile başlama vuruşunu yaptı.
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