Bakan Kasapoğlu Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışını yaptı
08 Mart 2019, Cuma
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'nın açılışını yaptı

Bakan Kasapoğlu Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet , 2019 yılı 'nın açılış törenine katıldı.

19 Mayıs dış sahalarda gerçekleşen açılışın törenininde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her yıl düzenlenen turnuvanın amacının kamuda dostluğun pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Centilmence müsabakalar yapılmasını diliyorum. Ankara'ya, kamu ve kuruluşlarına, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olsun. Sadece futbol değil, birçok alanda bu etkinlikleri artıracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan , Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile başlama vuruşunu yaptı.

  1. 08.03.2019
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