Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi
Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic'in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov'un golüyle eşitliği sağladı.
Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.
159. Belgrad derbisinin ardından namağlup lider Kızılyıldız puanını 66'ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51'e yükseltti.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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