Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı
Emiliano Sala’nın menajeri Willie McKay’ın, Cardiff City’nin futbolcuyu transfer sürecinde yalnız bıraktığı ve oyuncuyu kendi uçuşunu ayarlamaya mecbur bıraktığı yönündeki iddiaları boşa çıkarıldı.
Cardiff City Kulübü yetkililerinin Sala'ya tarifeli bir ticari uçuş teklif ettiklerine yönelik WhatsApp mesajları deşifre edildi. Bu iletiler kulübün kendisine bir uçuş teklif etmesine karşın, Arjantinli futbolcunun kendi uçuşunu ayarladığını ortaya koydu.
Milliyet'in haberine göre Mesajlarda kulübün futbolcuya uçuş detaylarını da gönderdiği ancak Emiliano Sala'nın 'Yarın Nantes'a ve pazartesi akşamı oradan Cardiff'e giden bir uçuşum var' ifadelerini kullandığı görülüyor.
Menajer McKay aynı zamanda Emiliano Sala'nın, denize düşen uçağını ayarlayan kişiydi. McKay'ın, futbolcunun kendi uçuşunu kendi ayarlamak zorunda kaldığı sözlerinin üzerine yaşananların ardından nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Öte yandan İngiltere ikinci ligi olan Champonship'ten bir takıma 5 milyon sterline teklif edildiği, bundan sadece altı ay sonra Cardiff'e 20 milyon sterline rekor bir bedelle gittiği belirtildi. Bunun 15 milyon sterlinlik kısmının ilk ödeme, geri kalan 5 milyonun ise takım kümede kalması durumunda verilecekti.
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 15:09
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