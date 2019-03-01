Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı

Kahreden detay! 'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı

Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı

’nın menajeri Willie ’ın, ’nin futbolcuyu transfer sürecinde yalnız bıraktığı ve oyuncuyu kendi uçuşunu ayarlamaya mecbur bıraktığı yönündeki iddiaları boşa çıkarıldı.

Kulübü yetkililerinin Sala'ya tarifeli bir ticari uçuş teklif ettiklerine yönelik WhatsApp mesajları deşifre edildi. Bu iletiler kulübün kendisine bir uçuş teklif etmesine karşın, Arjantinli futbolcunun kendi uçuşunu ayarladığını ortaya koydu.

Milliyet'in haberine göre Mesajlarda kulübün futbolcuya uçuş detaylarını da gönderdiği ancak 'nın 'Yarın Nantes'a ve pazartesi akşamı oradan Cardiff'e giden bir uçuşum var' ifadelerini kullandığı görülüyor.

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı


Menajer aynı zamanda Emiliano Sala'nın, denize düşen uçağını ayarlayan kişiydi. McKay'ın, futbolcunun kendi uçuşunu kendi ayarlamak zorunda kaldığı sözlerinin üzerine yaşananların ardından nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Öte yandan ikinci ligi olan Champonship'ten bir takıma 5 milyon sterline teklif edildiği, bundan sadece altı ay sonra Cardiff'e 20 milyon sterline rekor bir bedelle gittiği belirtildi. Bunun 15 milyon sterlinlik kısmının ilk ödeme, geri kalan 5 milyonun ise takım kümede kalması durumunda verilecekti.



  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 15:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN