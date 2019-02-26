Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayınlandı
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson'un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrol merkezine görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra da 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Araştırmalar Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Şubat 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN