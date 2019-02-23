Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyesporu misafir eden Hakkarigücüspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Merzan Futbol Sahasında Konak Belediyespor ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, her iki takım kıyasıya mücadele etti. Konak Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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