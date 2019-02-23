Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu

Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu

() Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyesporu misafir eden Hakkarigücüspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Merzan Futbol Sahasında ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, her iki takım kıyasıya mücadele etti. Konak Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçı Valisi İdris Akbıyık, Valisi Mehmet Aktaş, 3. Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

  1. 23.02.2019
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