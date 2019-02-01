Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

Yarın:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

3 Şubat Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)

16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)

4 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

3 Şubat Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 BAK Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara OSTİM)

13.30 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)

13.30 Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor Baltok (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Tuzlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Pendik)



Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Manisaspor-UTAŞ Uşakspor (Manisa 19 Mayıs)

3 Şubat Pazar:

13.00 Gaziantepspor-Niğde Anadolu (Gaziantep)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Diyarbakır)

13.00 Gümüşhanespor-Keçiörengücü (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Eyüpspor-Bayrampaşa (Esenler)

13.30 Ankara Demirspor-Kastamonuspor 1966 (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (İnegöl İlçe)

15.00 Sakaryaspor-Hacettepe (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Faruk Çelik)

13.30 Tire 1922-Körfezspor (Tayfur Çiçek)

3 Şubat Pazar:

13.30 Kozan Belediyespor-Nazilli Belediyespor (İsmet Atlı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.30 Erbaaspor-Şile Yıldızspor (Erbaa İlçe)

13.30 Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon (Ergene Velimeşe)

13.30 Gebzespor-Batman Petrolspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Yomraspor (Silivri)



2. Grup

Yarın:

13.00 Ofspor-Bergama Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Altındağ Belediyespor-Adıyaman 1954 (Aktepe)

13.30 Esenler Erokspor-Elaziz Belediyespor (Esenler)

13.30 Alibeyköyspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Alibeyköy)

3 Şubat Pazar:

13.00 Pazarspor-Düzcespor (Arhavi İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Kemerspor 2003-Karşıyaka (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

13.30 Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor (Kızılcabölük Semt Sahası)



3. Grup

Yarın:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Bucaspor-Cizrespor (Yeni Buca)

13.30 Muğlaspor-Ankara Adliyespor (Muğla Atatürk)

3 Şubat Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Bağcılarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Fatsa Belediyespor-Yeni Çorumspor (Fatsa İlçe)

13.00 1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Payasspor-Serik Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Gölcükspor-Bayburt İl Özel İdare (Gölcük Şehir)

13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)