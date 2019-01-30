Sala'nın içinde bulunduğu uçağın parçaları bulundu!
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Sala'nın içinde bulunduğu uçağın parçaları bulundu!

Sala'nın içinde bulunduğu uçağın parçaları bulundu!

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, 'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğunu duyurdu.

Ajans France Press'in (AFP) haberine göre 'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu.

Söz konusu uçakla ilgili Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nden yapılan açıklamada bazı parçaların bulunduğu doğrulandı.

  1. 30.1.2019 17:32
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