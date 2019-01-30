Sala'nın içinde bulunduğu uçağın parçaları bulundu!

Ajans France Press'in (AFP) son dakika haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu.

Söz konusu uçakla ilgili Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nden yapılan açıklamada bazı parçaların bulunduğu doğrulandı.