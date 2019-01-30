Sala'nın içinde bulunduğu uçağın parçaları bulundu!
Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğunu duyurdu.
Ajans France Press'in (AFP) son dakika haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu.
Söz konusu uçakla ilgili Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nden yapılan açıklamada bazı parçaların bulunduğu doğrulandı.
- 30.1.2019 17:32
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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