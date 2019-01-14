Jakub’dan ahde vefa – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Jakub’dan ahde vefa

Jakub’dan ahde vefa
Wolfsburg'un yıldızı Jakub Blaszczykowski yetiştiği kulüp Wisla 'a dönüyor. 33'lük futbolcu maddi açıdan zor günler geçiren Krakow'a 310 bin euro borç verecek ve hiçbir ücret almadan oynayacak. Kariyerine 380 maç ve 6 kupa sığdıran Jakub, B. Dortmund'da altın çağını yaşadı.
  1. 14.1.2019
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