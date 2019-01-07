Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'nden flaş açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama

'nden kulüplerin borçlarının başka bir bankaya dair devri konusunda açıklama geldi.

'den yapılan açıklamada, "( kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil. Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir" denildi.

  1. 7.1.2019 13:52
  2. Güncelleme: 7.1.2019 14:34
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