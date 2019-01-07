Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama
Türkiye Bankalar Birliği'nden kulüplerin borçlarının başka bir bankaya dair devri konusunda açıklama geldi.
TBB'den yapılan açıklamada, "(Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil. Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir" denildi.
- 7.1.2019 13:52
- Güncelleme: 7.1.2019 14:34
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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