TBB'den yapılan açıklamada, "(Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil. Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir" denildi.