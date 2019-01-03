İlk bomba Chelsea’den – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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İlk bomba ’den

İlk bomba Chelsea’den

devi , ara döneminde bombayı patlatan ilk ekip oldu.

devi , ara döneminde bombayı patlatan ilk ekip oldu. Ada temsilcisi, 'un ABD'li yıldızı Christian Pulisic'i tam 64 milyon euro bedelle transfer etti.

  1. 3.1.2019
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