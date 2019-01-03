Ada’da dev kapışma – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Ada’da dev kapışma

Ada’da dev kapışma

İngıltere 'de şampiyonluğun iki büyük adayı ile , bugün kozlarını paylaşacak.

İngıltere 'de şampiyonluğun iki büyük adayı ile , bugün kozlarını paylaşacak. Lider Liverpool ile takipçisi Manchester City'nin kapışması saat 23.00'te başlayacak. Ada'da yeni yılın ilk önemli mücadelesi olan bu 90 dakikayı S Sport yayınlanacak. Lig'in namağlup tek takımı Liverpool, 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. City ise 15 galibiyete ulaşırken, 2 beraberlik aldı, sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

  1. 3.1.2019
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