Ada’da dev kapışma
İngıltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, bugün kozlarını paylaşacak.
İngıltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, bugün kozlarını paylaşacak. Lider Liverpool ile takipçisi Manchester City'nin kapışması saat 23.00'te başlayacak. Ada'da yeni yılın ilk önemli mücadelesi olan bu 90 dakikayı S Sport yayınlanacak. Lig'in namağlup tek takımı Liverpool, 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. City ise 15 galibiyete ulaşırken, 2 beraberlik aldı, sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.
- 3.1.2019
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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