Ada’da dev kapışma

İngıltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, bugün kozlarını paylaşacak. Lider Liverpool ile takipçisi Manchester City'nin kapışması saat 23.00'te başlayacak. Ada'da yeni yılın ilk önemli mücadelesi olan bu 90 dakikayı S Sport yayınlanacak. Lig'in namağlup tek takımı Liverpool, 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. City ise 15 galibiyete ulaşırken, 2 beraberlik aldı, sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.