Dünya Kupası formatı değişti! – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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formatı değişti!

Dünya Kupası formatı değişti!

Başkanı, Avrupa Kulüpler Birliği’nin karşı çıktığı sistemin 2022’de uygulamaya konulacağını açıkladı. Bu formatta oynanacak karşılaşma sayısı 64’ten 80’e gelir ise 5.5 milyar dolardan 6.5 milyar dolara çıkacak.

Başkanı 'nun dünkü açıklamaları spor gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. patronu, daha önce 2026 için tasarladıkları 48 takım kontenjanının 'da gerçekleştirilecek olan Kupası'nda uygulanacağını ifade etti. Avrupa Kulüpler Birliği'nin karşı çıktığı yeni formatın oy birliğiyle kabul edildiğinin altını çizen Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlecek 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların bu ülkenin komşularında da oynanabileceğini ifade etti.

3'ER TAKIMDAN 16 GRUP
Dünya Kupası'ndaki yeni formatla birlikte Avrupa'dan 16 ülkenin yer alacağı dev organizasyona 'dan 9, Asya'dan 8, Kuzey ve 'dan 6'şar Okyanusya'dan da 1 ülke katılacak. Önceki kupalarda 4'er takımdan 8 grubun bulunduğu futbolun en büyük kupasında artık 3'er ülkeden oluşan 16 olacak. Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak. 48 takımın mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası'nda oynanan toplam maç sayısı 64'ten 80'e; sponsor ve yayın geliri de 5.5 milyardan 6.5 milyar dolara çıkacak.

ESKİ HALİ
* 4'er takımdan 8 grup * Oynanan maç sayısı 64 * Yayın ve sponsor geliri 5.5 milyar dolar
YENİ HALİ
* 3'er takımdan 16 grup * Oynanan maçı sayısı 80 * Yayın ve sponsor geliri hedefi 6.5 milyar dolar

formatla aynı olan tek şey; final oynayacak takımların turnuva boyunca yapacağı maç sayısının 7 olması.

  1. 3.1.2019
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