Dünya Kupası formatı değişti!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun dünkü açıklamaları spor gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. Futbolun patronu, daha önce 2026 Dünya Kupası için tasarladıkları 48 takım kontenjanının Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası'nda uygulanacağını ifade etti. Avrupa Kulüpler Birliği'nin karşı çıktığı yeni formatın oy birliğiyle kabul edildiğinin altını çizen Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlecek 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların bu ülkenin komşularında da oynanabileceğini ifade etti.



3'ER TAKIMDAN 16 GRUP

Dünya Kupası'ndaki yeni formatla birlikte Avrupa'dan 16 ülkenin yer alacağı dev organizasyona Afrika'dan 9, Asya'dan 8, Kuzey ve Güney Amerika'dan 6'şar Okyanusya'dan da 1 ülke katılacak. Önceki kupalarda 4'er takımdan 8 grubun bulunduğu futbolun en büyük kupasında artık 3'er ülkeden oluşan 16 grup olacak. Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak. 48 takımın mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası'nda oynanan toplam maç sayısı 64'ten 80'e; sponsor ve yayın geliri de 5.5 milyardan 6.5 milyar dolara çıkacak.



ESKİ HALİ

* 4'er takımdan 8 grup * Oynanan maç sayısı 64 * Yayın ve sponsor geliri 5.5 milyar dolar

YENİ HALİ

* 3'er takımdan 16 grup * Oynanan maçı sayısı 80 * Yayın ve sponsor geliri hedefi 6.5 milyar dolar



Eski formatla aynı olan tek şey; final oynayacak takımların turnuva boyunca yapacağı maç sayısının 7 olması.