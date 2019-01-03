Cengiz’e izin yok

Roma'da bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan Cengiz Ünder'e izin yok... Milli oyuncu için uzun süredir ısrarcı olan Arsenal, İtalyan ekibinden olumsuz yanıt aldı. Arsenal'in 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 55 milyon euro önerdiği belirtilirken, Roma'nın bu teklifi reddettiği dile getirildi. Görüşmelerle ilgili bilgiler veren İtalyan basını, Roma'nın Cengiz için 70 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini iddia etti.