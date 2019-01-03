Cengiz’e izin yok
Roma, milli futbolcuda ısrarcı olan Arsenal’e olumsuz yanıt verdi.
Roma'da bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan Cengiz Ünder'e izin yok... Milli oyuncu için uzun süredir ısrarcı olan Arsenal, İtalyan ekibinden olumsuz yanıt aldı. Arsenal'in 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 55 milyon euro önerdiği belirtilirken, Roma'nın bu teklifi reddettiği dile getirildi. Görüşmelerle ilgili bilgiler veren İtalyan basını, Roma'nın Cengiz için 70 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini iddia etti.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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