Cengiz’e izin yok – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Cengiz’e izin yok

Cengiz’e izin yok

, milli futbolcuda ısrarcı olan ’e olumsuz yanıt verdi.

'da bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan 'e izin yok... Milli oyuncu için uzun süredir ısrarcı olan , İtalyan ekibinden olumsuz yanıt aldı. Arsenal'in 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 55 milyon euro önerdiği belirtilirken, Roma'nın bu teklifi reddettiği dile getirildi. Görüşmelerle ilgili bilgiler veren İtalyan basını, Roma'nın Cengiz için 70 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini iddia etti.

  1. 3.1.2019
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