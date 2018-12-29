Hakan Çalhanoğlu'dan kansere çalım!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'dan kansere çalım!

Hakan Çalhanoğlu'dan kansere çalım!

Milan’ın Türk yıldızı , yine gönülleri fethetti. yenen Krisi ile fotoğrafını paylaşan Çalhanoğlu, ‘Sen dövüşçüsün, gurur duyuyorum.”

11 yaşındaki Milan taraftarı Krisi, kanser hastalığına yakalandı. Milan tutkusunun yanında başarılı yıldızımız 'na olan hayranlığı nedeniyle 'da gazetelerin manşetlerini süsleyen Krisi, artık çok mutlu. yenen Krisi, defalarca bir araya geldiği Hakan'ın bu süreçte verdiği desteği asla unutmayacağını söyledi. Hakan da, dün hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum. Sen bir dövüşçüsün. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı. On binlerce beğeni alan bu fotoğrafın altına yazılan yorumlar da dikkat çekti:

Hakan seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.

Krisi de sen de uzun yaşa.

Yardımsever kimliğin her zaman olsun. Bu sevgin asla bitmesin Hakan.

Krisi'nin mutluluğu senin mutluluğun oldu.

Milan taraftarları seni çok seviyor.

(Krisi, tişörtünde bile Hakan'ın fotoğrafını taşıyor.)

  1. 29.12.2018 10:24
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