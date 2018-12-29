Hakan Çalhanoğlu'dan kansere çalım!
Milan’ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, yine gönülleri fethetti. Kanseri yenen Krisi ile fotoğrafını paylaşan Çalhanoğlu, ‘Sen dövüşçüsün, gurur duyuyorum.”
11 yaşındaki Milan taraftarı Krisi, kanser hastalığına yakalandı. Milan tutkusunun yanında başarılı yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na olan hayranlığı nedeniyle İtalya'da gazetelerin manşetlerini süsleyen Krisi, artık çok mutlu. Kanseri yenen Krisi, defalarca bir araya geldiği Hakan'ın bu süreçte verdiği desteği asla unutmayacağını söyledi. Hakan da, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum. Sen bir dövüşçüsün. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı. On binlerce beğeni alan bu fotoğrafın altına yazılan yorumlar da dikkat çekti:
Hakan seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.
Krisi de sen de uzun yaşa.
Yardımsever kimliğin her zaman olsun. Bu sevgin asla bitmesin Hakan.
Krisi'nin mutluluğu senin mutluluğun oldu.
Milan taraftarları seni çok seviyor.
(Krisi, tişörtünde bile Hakan'ın fotoğrafını taşıyor.)
- 29.12.2018 10:24
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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