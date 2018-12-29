11 yaşındaki Milan taraftarı Krisi, kanser hastalığına yakalandı. Milan tutkusunun yanında başarılı yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na olan hayranlığı nedeniyle İtalya'da gazetelerin manşetlerini süsleyen Krisi, artık çok mutlu. Kanseri yenen Krisi, defalarca bir araya geldiği Hakan'ın bu süreçte verdiği desteği asla unutmayacağını söyledi. Hakan da, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum. Sen bir dövüşçüsün. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı. On binlerce beğeni alan bu fotoğrafın altına yazılan yorumlar da dikkat çekti:

Hakan seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.

Krisi de sen de uzun yaşa.

Yardımsever kimliğin her zaman olsun. Bu sevgin asla bitmesin Hakan.

Krisi'nin mutluluğu senin mutluluğun oldu.

Milan taraftarları seni çok seviyor.

(Krisi, tişörtünde bile Hakan'ın fotoğrafını taşıyor.)