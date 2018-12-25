PFDK'den Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü kulüplerine ihtar cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de ihtar cezası verildiği belirtildi.
- 25.12.2018 16:00
- Güncelleme: 25.12.2018 16:42
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
PFDK'den Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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