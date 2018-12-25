PFDK'den Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar
25 Aralık 2018, Salı
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'den ve 'ne ihtar

PFDK'den Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar

() (), ve kulüplerine ihtar cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de ihtar cezası verildiği belirtildi.

  1. 25.12.2018 16:00
  2. Güncelleme: 25.12.2018 16:42
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