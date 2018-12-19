Real Madrid Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Kulüpler 'nda finalde

Real Madrid Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde

2018 Kulüpler 'nda İspanya ekibi , Japonya temsilcisi 'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. Kulüpler 'nın yarı finalinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı karşılaştı.

'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda 'in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers'in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi'den geldi.

Bale, ve 'dan sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık'ta oynanacak finalinde BAE ekibi El Ayn ile karşılaşacak.

  1. 19.12.2018 21:39
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