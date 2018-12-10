Trabzonspor'lu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi
Trabzonspor'lu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin'in köklü kulüpleri River Plate ve Boca Juniors arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için İspanya'nın Madrid şehrine gittiler.
Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 16 Aralık Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 10.12.2018 10:43
- Güncelleme: 10.12.2018 11:00
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Fenerbahçe 4. kez 3 gol yedi
Toplam 1
Yorum
:)) daha nice bol bol gol yemeler... tadına doyulmuyor :)))
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Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Sürekli trabzon sporda yabancı yerli oyuncuların gol istatistikleri karşılaştırılıyor. Yabancı yerli farketmez kimin gol attığıda fark etm
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 2
Yorum
Anti fb Penaltı penaltıydı, Abdülkadir'İn ayağını kırıyordunuz kart görmediniz. Ne?
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