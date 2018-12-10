Trabzonspor'lu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'lu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi

Trabzonspor'lu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi

'lu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, 'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.

Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan 'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin'in köklü kulüpleri ve arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için 'nın Madrid şehrine gittiler.

'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda ile 16 Aralık Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

  1. 10.12.2018 10:43
  2. Güncelleme: 10.12.2018 11:00
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