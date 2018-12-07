Spor gündemi (7.12.18)
Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde.
THY Euroleague'de son 5 haftayı kayıpsız geçen Anadolu Efes, haftanın maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlıyor. Mücadele saat 20.30'da Sinan Erdem'de olacak. Geri kalan 10 haftada iki takım da 8 galibiyet, 2 yenilgi aldı. İspanyol ekibi averajla 3, temsilcimiz 4. sırada bulunuyor.
Dev final için alarm
Libertodores Kupa finalinin Bernabeu Stadı'na alınması üzerine Madrid şehri güvenlik alarmına geçti. Dünyanın en ateşli taraftarlarından olan Boca ve River'lı futbolseverleri kontrol etmek için büyük çaba harcanıyor. İspanyol polisi, 9 Aralık'taki maç için gelen Boca'nın bir taraftar grubu liderini Arjantin'e hemen geri gönderdi.
U19'lar Portekiz'de
U19 Milli Futbol Takımı'nın grupları belli oldu. 2019-2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Bulgaristan, Karadağ ve Ermenistan ile eşleşen U19'lar, 2018-19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'da ise 6. Grup'ta; Portekiz, Rusya ve Rum Kesimi ile aynı gruba düştü. Elit Tur maçları, 20-26 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.
D.Şafaka'ya Maccabi şoku
Avrupa Ligi'nde dibe demir atan Darüşşafaka 10. hafta mücadelesinde ağırladığı Maccabi FOX karşısında sezonun ilk galibiyetini kaçırdı: 71-73. Çekişmeli geçen ilk çeyrek 17-17 sona ererken, ikinci periyotta 25-19'luk seri yakalayan Daçka, soyunma odasına 42-36 galip gitti. 62-51 önde girmesine rağmen 10. haftayı da yenik kapadı.
U17'ler Antalya'da
U17 Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. 2019-2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'ta İtalya, K.İrlanda ve Lüksemburg ile aynı gruba düşen U17'ler, 2018-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da ise, 1. Grup'ta İtalya, Avusturya ve Romanya ile eşleşti. Elit Tur maçları; 20-26 Mart 2019'da Antalya'da yapılacak.
Moldova maçı yine Eskişehir'de
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart Pazartesi 20.00'de Moldova ile yapacağımız ilk maç, Eskişehir'de oynanacak. A Milliler, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk maçında (27 Mart 2017) Moldova'yı 3-1 yenmişti.
- 7.12.2018
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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